Geleneği bozarak evlenen Japon Prensesi Mako 11 milyon TL’yi reddetti

Japonya'da gündem İmparator Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako... Geleneksel tören yapmak istemeyen ve daha önce evlenmiş bir erkekle evlenme hazırlığı yapan Prenses Mako, Japonya hükümetinin verdiği 11 milyon TL'lik para desteğini kabul etmedi.

Sozcu.com.tr

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Japonya İmparatoru Naruhito’nun yeğeni Prenses Mako, 1 milyon İngiliz sterlini (yaklaşık 11 milyon TL) değerindeki düğün parasını almayarak ülke gündemine oturdu.

Üniversitede tanıştığı Kei Komuro ile 2017 yılında nişanlanan ve büyük tartışma yaratan Prenses Mako, gelenekleri teker teker yıkıyor… Tokyo’daki Uluslararası Hıristiyan Üniversitesi’nde okurken tanışan Mako ve Komuro, geleneksel Şinto törenini yapmama kararı aldı. Çift böylelikle modern zamanlarda bu töreni yapmayan ilk prenses olarak tarihe geçti.

Çiftin evlendikten sonra ABD’ye yerleşeceği de belirtildi. Çift 2017 yılında evlenme kararı aldıklarını duyurduktan sonra Japon basını çiftin maddi sorunlar sebebiyle düğünü ertelediğini yazmıştı. Daha önce bir evlilik yaşayan Komuro’nun her ay nafaka verdiğini yazan Japon basını, genç adamın kraliyet ailesi üyesiyle para için evlendiğini iddia etmişti. Öyle ki o dönemde Japon tabloid basını çiftin ayrılmaları için baskı yapmıştı.

Fakat bu iddialara kulak asmayan çift, “Evlilik bizim için gerekli bir seçenek ve birbirimizin yeri doldurulamaz. İyi zamanlarda ve kötü zamanlarda birbirimizin yanındayız” dedi.

Japonya’da evlendiği için kraliyet ailesi unvanını yitiren prenseslere verilen 150 milyon Yen’i (yaklaşık 11 milyon TL) almayacaklarını açıklayan çiftin ABD’deki hukuk sınav sonuçlarını beklediği ve New York’taki bir hukuk firmasında çalışacakları belirtildi.