Girit’te tepki çeken saldırı: Göçmenlerin evlerini basıp yağmaladılar

Yunanistan’ın Girit Adası’nda yaşayan 15 Pakistanlı işçinin yaşadığı iki eve baskın yapan yüzleri maskeli kişiler, sopalar ve silahlarla işçileri öldüresiye döverek evi yağmaladı. Göçmenlere yapılan saldırı ada halkı tarafından kınandı.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan'ın Girit Adası’nda yaşayan ve tarlalarda çalışan 15 Pakistanlı işçinin yaşadığı iki ev, bu sabaha karşı 8-10 kişilik eli sopalı ve silahlı kişiler tarafından basıldı.

Uykuda yakalanan işçiler öldüresiye dövüldü, evleri yağmalandı. Evdeki paraları alarak kaçan yüzleri maskeli grubu yakalamak için polis operasyon başlattı.

SALDIRI ŞİDDETLE KINANDI

Lassithi kentinde meydana gelen olayın hemen ardından ada halkının çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılan Pakistanlı göçmenler tedavi altına alındı. Olay ada halkında büyük tepkilere neden olurken, suçsuz ve bugüne kadar hiçbir olaya karışmamış Pakistanlılara yönelik yapılan saldırı şiddetle kınandı. Aynı grubun daha önce de başka göçmenlere karşı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.