Gizli plan ortaya çıktı… Şifre: Londra Köprüsü çöktü! İşte Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra olacaklar

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı. 'Londra Köprüsü çöktü' şifreli mesajıyla protokol başlayacak. Ülkede bayraklar yarıya indirilecek, Prens Charles bir gün sonra Kral olacak, Kraliçe'nin naaşı halk tarafından ziyaret edilecek. Kraliçe 10. günde eşi Prens Philip'in yanına gömülecek.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Kraliyet ailesi son dönemde yaşadıkları skandallar ve kayıplarla dünya kamuoyunun sık sık gündeminde. Prens Harry ve Meghan Markle’ın ABD’ye yerleşmesi, Prens Philip’in ölümü ve Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz davaları bunlardan bazıları.

İngiltere’de son sıcak gündem maddesi, Kraliçe Elizabeth’in ölümü ve sonrasında neler olacağıyla ilgili gizli planların ortaya çıkması oldu. Politico’nun elde ettiği belgelere göre Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra işletilecek protokolle ilgili plana Londra Köprüsü (London Bridge) adı verildi.

BAŞBAKAN’A ŞİFRELİ MESAJ

Corona virüsü salgınıyla birlikte güncellendiği öğrenilen plana göre, Kraliçe’nin hayatını kaybettiği Başbakan’a telefonla bildirilecek. Başbakan’a bildirilecek şifreli kodun ‘Londra Köprüsü çöktü’ olduğu öğrenildi.

Başbakan, parlamento üyelerine ve kamuoyuna resmi duyuruyu yaptıktan sonra ülkede bayraklar yarıya indirilecek. Başbakan’ın canlı yayında yapacağı açıklamalarla birlikte, Kraliyet ailesinin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve hükümete ait sitelerin tamamı siyaha bürünecek.

BİR GÜN SONRA CHARLES KRAL OLACAK



Kraliçe’nin ölümünden bir gün sonra Prens Charles tahtın ilk sıradaki varisi olarak Kral ilan edilecek. Kraliçe Elizabeth’in naaşı Buckingham Sarayı’nda Taht Odası’na getirilecek.

Planın üçüncü gününde yeni Kral Charles, Birleşik Krallık turuna başlayacak. İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler parlamentosuna gidecek.

10. GÜNDE PHILIP’IN YANINA GÖMÜLECEK

Kraliçe Elizabeth’in ölümünün altıncı gününde cenazesi Westminster Sarayı’na taşınacak. Burada üç gün boyunca, günün 23 saati halkın ziyaretine izin verilecek.

Kraliçe Elizabeth, ölümünün 10. gününde Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde düzenlenecek törenin ardından eşi Prens Philip’in yanına gömülecek.

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