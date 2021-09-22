Göçmen operasyonunda ortaya çıktı: Liman görevlisi suç örgütü lideriymiş

Yunanistan’ın Rodos Adası'nda göçmen şebekesine yönelik polisin yaptığı operasyonda Rodos Limanı’nda görevli üst düzey bir görevlinin şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı. Liman görevlisi şebekenin diğer elemanları ile birlikte gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Rodos Adası'nda polisin göçmen şebekesine yönelik yaptığı operasyonda göçmenleri adaya taşıyan, adada bir süre barınmalarını sağladıktan sonra diğer Avrupa ülkelerine transfer ettikleri saptanan göçmen şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

TÜRKİYE'DEN GÖÇMEN GEÇİŞLERİNİ ORGANİZE EDİYORLAR

Yunanistan polisinin operasyonda 38 yaşındaki bir Filistinli, 27 yaşındaki bir Arnavut ve 38 yaşındaki Rodos Limanı'nda üst düzeyde görevli bir kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Ayrıca 41 yaşındaki bir Filistinli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve arandığı belirtildi. Haberi okuyucularına duyuran www.dimokratiki.gr'ye göre, gözaltına alınan üç kişinin Türkiye'den organize biçimde göçmen geçişlerini sağladıkları belirtildi.

Rodos Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şebeke üyelerinin sorgulamasının devam ettiği ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

ŞEBEKEYE BİLGİ AKTARIYORMUŞ

Gözaltına alınan liman görevlisinin göçmenlerin gelişini kolaylaştırdığı, bölgedeki sahil güvenlik birimlerinin hareketleri ve göçmenlerin adadaki hareketleri konusunda bilgi vererek adaya girişlerini kolaylaştırdığı belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.