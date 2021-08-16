Gözler bu ülkelerde: Taliban yönetimini kabul edecekler mi?

ABD'nin ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban, dün ülkeyi tamamen ele geçirdi. ABD ve Batılı ülkeler, endişelerini dile getirirken, İngiliz Daily Mail gazetesi, kritik bir iddia ortaya attı.

SOZCU.COM.TR

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İngiliz Daily Mail gazetesi, Çin, Rusya, Pakistan ve Türkiye’nin Afganistan’daki Taliban yönetimini resmen tanıyacağınıı iddia etti.

Gazete, ABD ve Batılı güçlerin Taliban’ı tanımayacağını belirtirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un “Afganistan’ın tekrar ‘terör için üreme alanı’ olmasına izin verilemeyeceğini” açıkladığı sözlerini aktardı.

Ancak Çin devlet medyası, iktidardaki Komünist Parti’nin Taliban’ı kabul etmek zorunda kalacağı senaryoya hazırlandığını yazdı. Çin’de, geçen ay devlet medyası tarafından Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Tianjin’de Taliban yetkilileriyle omuz omuza durduğunu gösteren bir dizi fotoğraf yayınlanmıştı.

Öte yandan, Kremlin yönetimi Rus Büyükelçilik binasını tahliye etme planları olmadığını açıkladı. Rus devlet medyası, ülkelerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra kurulan Taliban’ın, Afganistan’daki Rus diplomatik personelinin güvenliğini garanti etme sözü verdiğini bildirdi.

Türkiye de Afganistan’ki Büyükelçilik binasının açık kalacağını açıklamıştı.

Taliban’ın siyasi ofisinin sözcüsü Suhail Shaheen, “Örgütün Rusya ile iyi ilişkileri var” ve “Rus ve diğer büyükelçiliklerin işleyişi için güvenli koşulları sağlamak için genel bir politikası var” dedi. .

İran ise Sünni Müslüman Taliban’a karşı her zaman temkinli durmaya çalışsa da, ülkedeki diplomatlarının ve personelinin güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

Cuma günü, Çin’de devlet destekli büyük bir tabloid gazetesi olan Global Times, bir Afgan muhalefet partisinin lideriyle ‘geçiş hükümetinin Taliban’la olması gerektiğini’ söyleyen bir röportaj yayınladı.

Daily Mail gazetesi, Çin hükümetinin, Sincan bölgesindeki Uygur Müslümanlar’ına yönelik suç işlemekle itham edildiğini hatırlatırken, Taliban’ı kabul edecek olmasının ‘ironik’ olduğunu yazdı.

Ancak Çin, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama politikasına da özen gösteriyor.

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