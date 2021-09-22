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Hafter’den flaş karar: Askeri görevlerini askıya aldı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.

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Hafter’den flaş karar: Askeri görevlerini askıya aldı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.

Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.

Hafter güçlerinden yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.

Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

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