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Haiti’de 7.6 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Haiti'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

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Haiti’de 7.6 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Haiti’nin batısında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) depremin şiddetini 7 olarak açıkladı.

Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

USGS, depremin Petit Trou de Nippes kasabasından 8 km (5 mil) uzaklıkta, 10 km derinlikte olduğunu söyledi.

Deprem haberi, Alaska’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra geldi.

Ayrıntılar geliyor…

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