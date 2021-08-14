Hamileyken Covid-19’a yakalandı… Bebeğini ilk ve son kez kucağına aldı

ABD'de artan COVID-19 vakaları nedeniyle hastaneler tekrar dolup taşarken, yeni doğum yapan bir anne, kızıyla çektirdiği fotoğrafların ardından hayatını kaybetti.

TAYFUN HOPALI / ABD

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ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Kristen McMullen, hamileyken yakalandığı COVID-19 yüzünden Temmuz ayı başlarında hastanede tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda doğum yapan McMullen, hastane görevlilerinin yardımıyla Summer adını verdiği küçük kızıyla fotoğraf çektirip eşine ve ailesine gönderdi. Genç kadın, durumu ağırlaşınca yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak can verdi.

SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLDİ



ABD’nin gündemine oturan olay sonrası medyaya konuşan McMullen’ın yakınlarından biri, “Yeni doğan bebeğini yalnızca birkaç dakikalığına kucağına alabildi. Hemşirelerden biri maskeyi taktı, diğeri maskeyi çıkardı. Hızla fotoğrafları çektiler, maskeyi tekrar taktı ve hemen ardından yoğun bakım ünitesine aldılar” dedi.

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