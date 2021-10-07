Hanau canisinin babasına ceza

Hanau'da 4'ü Türk, 9 kişiyi ve annesini öldüren Tobias Rathjen'in babası dün polis zoruyla getirildiği mahkemede para cezasına çarptırıldı.

Ali GÜLEN

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74 yaşındaki baba Hans- Gerd Rahthjen’e, mağdurların yakınlarına hakaret, görevli polislere hakaret ve bazı mağdur yakınlarına sözlü tehdit suçlarından 5400 euro para cezası verildi.

Oğlunun radikalleşmesinde önemli rol oynadığı belirtilen ve Hanau’da, bir kurt köpeği ile dolaşan Hans – Gerd Rathjen, yabancılara karşı ırkçı tavır ve davranışlarına devam ederse, bu kez demir parmaklıklar arasına girebilecek.

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