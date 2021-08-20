Hangi ülke kaç Afgan mülteci alacak?

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen Afganlar, havalimanları ve sınır kapılarına akın etti. Avrupa Birliği, komşu ülkelere sınırları açın çağrısında bulundu. Ülkedeki kaos ortamı günden güne yerini korku ve endişeye bırakırken, Dünya, Afganlara yardım eli uzatmakta yine yetersiz... Bazı ülkeler, sadece kendi personellerini ülkelerine kabul edeceklerini açıklarken, bazıları da en fazla 10 mülteci alabileceklerini açıkladı. İşte Dünya'nın insani krize bakışı;

DERLEYEN: DÜNYA TAŞLARDAN

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçışlar sürüyor…

Avrupa Birliği, komşu ülkelere ‘kapıları açın’ çağrısı yaparken, tüm dünyadan Afgan mültecilerin kabulu ile ilgili açıklamalar geliyor. Bazı ülkeler sığınmacılara kapılarını açık tutarken, bazıları ise daha sert sınır çekilmesi için kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bazı ülkeler de insani krizi görmezden gelen ‘kibir’li açıklamalarla gündem oluyor.

Sonuçta, Afganlara gerekli yardım eli bir türlü uzanmıyor. Siyasi otorite, kriz yönetiminde yine sınıfta kalmakla suçlanıyor. Mülteci yükü belli başlı ülkeler arasında paylaşılmak zorunda kalıyor veya para karşılığında zorunda bıraktırılıyor.

Peki bugüne kadar, hangi ülkeler kaç Afgan mülteci alacağını açıkladı? Türkiye’deki Afgan nüfusu ne kadar? Bu yazıda sizin için derledik:

İngiltere: Uzun vade de 20 bin Afgan’ı ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. İngiliz hükümeti öncelik olarak kadın ve kız çocuklarının yanı sıra devlet görevlileri ve aktivistleri kabul etmek istiyor.

Kanada: 20 bin Afgan mülteci alacaklarını duyurdu. Gazeteciler, dini azınlıklar, LGBTİ bireyler ve hükümet çalışanları da öncelikliler arasında yer alıyor.

ABD: Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan veriler, ABD’nin bu yıl Afganistan’dan 500’den az mülteciyi kabul ettiğini gösteriyor. Bakanlık yetkililerinin verdiği demeçlerden yola çıkıldığında, ABD’nin bu yıl yaklaşık 10 bin Afgan mülteciyi kabul etmesi bekleniyor.

SADECE 10 AFGAN MÜLTECİ KABUL EDECEKLER

Estonya: Başbakan Kaja Kallas, ülkeye 10 Afgan mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Slovakya: Slovakya da Estonya gibi ülkeye 10 mülteci kabul edeceklerini açıkladı.

Tacikistan: Bölgedeki krizden etkilenen ülkelerden Tacikistan, 100 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini duyurdu.

İspanya: Ülkenin en fazla 1000 Afgan mülteci kabul edebilecek kapasitesi olduğu duyuruldu.

Türkiye: Birleşmiş Milletler verilerine göre, 120 binden fazla Afgan’a ev sahipliği yapan Türkiye, Afgan mültecilere de kapılarını açık tutacaklarını açıkladı.

Katar: 8 bin Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Almanya: Şansölye Angela Merkel, en az 10 bin Afgan’ı ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Makedonya: Sadece 450 Afgan’ı ülkeye alacaklarını açıkladı. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, ABD’nin baskısıyla az da olsa sığınmacı kabulü gerçekleştiriyor.

Fransa: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü bir televizyon konuşmasında, Avrupa ülkelerinin “büyük çaplı düzensiz göç akışını öngörmeleri ve kendilerini korumaları gerektiğini” söyledi.

Avustralya: Hükümet, ‘Afgan mültecileri kabul etmekle ilgili’ bir planları olmadığını açıkladı.

MÜLTECİ KABUL ETMEYENLER DE VAR

Avusturya: Toplamda 44 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yağan ve bu oranla AB’de ikinci sırada yer alan Avusturya son yaşanan insani krizin ardından ülkeye mülteci kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Pakistan: Hali hazırda 1.4 milyon Afgan’a ev sahipliği yapan Pakistan’ın ulusal güvenlik danışmanı Moeed Yusuf Temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Pakistan olarak yardım etmeye hazırız, ancak bu sefer yeni mültecileri kabul edecek durumda değiliz. Uluslararası güçler ve BM, Afganistan’da sıkışan mülteciler için yeni düzenlemeler yapmalı.” dedi.

İran: UNHCR’ye göre yaklaşık 780 bin Afgana ev sahipliği yapan İran, sınır görevlilerine geçiş noktalarında görülen Afgan vatandaşlarını geri çevirme talimatı verdi.

İsviçre: Ülkeye ‘kalabalık gruplar’ halinde gelen mültecileri almayacaklarını açıkladı.

Uganda: ABD’nin talebi üzerine Uganda, 2 bin Afgan mülteciyi kabul etti.

TÜRKİYE’DE KAÇ AFGAN VAR?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Ağustos 2021 rakamlarına göre, bu yıl 29 bin 118 Afgan düzensiz göçle Türkiye’ye geldi. Bu sayı 2019’da 201 bin 437, 2020’de ise 50 bin 161 idi.

2018’de 100 bin 841, 2017’de 45 bin 259, 2016’da 31 bin 360, 2015’te 35 bin 921, 2015’te 12 bin 249 Afgan Türkiye’de yakalandı.

BM verilerine göre, 120 binden fazla Afgan vatandaşı, Türkiye’de ikamet ediyor.

HANGİ ÜLKELERDE AFGAN MÜLTECİLER VAR?

UNCHR’nin 2020 yılı verilerine göre, Pakistan, 1 milyon 438 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Bu sayı, İran’da 780 bin olurken, Almanya 148 bin, Avusturya 40 bin, Fransa ise 32 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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