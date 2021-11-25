Hastaneden taburcu olan Milos Zeman yeniden hastaneye kaldırıldı

Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olan Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman 10 Ekim tarihinden bu yana tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesinden (UVN) taburcu edilerek Lany'deki başkanlık köşküne getirilmişti. Zeman'a Lany'deki Başkanlık köşkünde özel bir şirket tarafından evde bakım hizmeti sağlanacaktı. Ancak bugün taburcu olan Zeman’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

“ZEMAN HASTANEDE KALMALI”

Zeman'ın Prag Merkez Askeri Hastanesi'ndeki tedavisini yöneten sağlık konseyi, Zeman'ın hastaneden ayrılmamasını ve bazı önemli işler için konutuna gitmesini önermişti. Konseyin görüşünün aksine açıklamalarda bulunan Sağlık konseyi üyesi Prof. Pavel Pafko ise, “Sayın Başkan, kendi haklarından mahrum değildir ve sağlık durumunu tehlikeye atmayan ve kendi haklarından mahrum olmayan her hasta, bilinci kapalı değilse hastaneden çıkma konusunda özgürdür” demişti.

HÜKÜMETİN KURULMASI BEKLENİYOR

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakı ile Bağımsız Belediye Başkanları Partisi (STAN) ve Çekya Korsan Partisi ittifakının Cuma günü Zeman ile görüştükten sonra yeni hükümeti kurması bekleniyordu. Çekya'da ülkeyi halen eski Başbakan Andrej Babis'in hükümeti yönetiyor.

77 yaşındaki Milos Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle eylül ayında geldiği Askeri Hastane'de 8 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Zeman 10 Ekim tarihinde bilinci kapalı bir şekilde Askeri Hastane'ye götürülmüş ve tedaviye alınmıştı.

Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman'ın karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları olduğu biliniyor.

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