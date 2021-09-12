Hayvanat bahçesindeki 13 goril Covid-19’a yakalandı

ABD'de bir hayvanat bahçesinde 13 gorilin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta'daki hayvanat bahçesinde 13 gorilin korona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Coronaya yakalanan goriller arasında hayvanat bahçesinin en yaşlı erkek gorili olan 60 yaşındaki Ozzie adlı gorilin de yer aldığı belirtildi. Atlanta Hayvanat Bahçesi yetkilileri, gorillerin öksürdüğünü, burunlarının aktığını ve iştahlarının azaldığını ifade etti.

BİR ÇALIŞANIN BULAŞTIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, komplikasyon riski bulunan gorillerin monoklonal antikorlarla tedavi edildiğini söyledi. Çalışanların aşılarının tam olduğunu ve koruyucu ekipman giydiklerini aktaran yetkililer, gorillere virüsü belirti göstermeyen bir çalışanın bulaştırdığını düşündüklerini belirtti.

Lowa’daki Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı’ndan onay beklendiği ifade edildi.

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