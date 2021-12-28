Heykelin altından 134 yıllık zaman kapsülü çıktı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir heykelin altında 1887 yılına ait bir zaman kapsülü bulundu.

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ABD’nin Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da Konfederasyon Generali Robert E. Lee’nin heykelinin altına gizlenmiş 134 yıllık bir zaman kapsülü bulundu.

Virginia Valisi Ralph Northam, keşfi Twitter’da “Buldular! Bu muhtemelen herkesin aradığı zaman kapsülü” ifadeleriyle duyurdu. Northam, kapsülün incelendiğini ve açıldığında detayın kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

ABD merkezli NCB News’in haberine göre, bu yıl eylül ayına kadar üstünde Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusu'nun komutanı General Robert E. Lee'nin heykeli bulunan kaidenin altına 1887 yılında bir zaman kapsülü konulduğu biliniyordu.

MADENİ PARALAR, KİTAPLAR VE FOTOĞRAFLAR VAR

Çalışma ekiplerinin 12 saatten fazla süren mesaisi sonucu zaman kapsülü olduğu yerden çıkarıldı.

Virginia Valisi Ralph Northam, bulunan kutunun fotoğrafını da paylaşırken, tarihi kayıtlarda adı geçen zaman kapsülünün boyutuna uygun olduğunu, X-ray cihazıyla görüntülendiğini içinde madeni paralar, düğmeler, kitaplar ve İç Savaş döneminde kullanılan silah olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Stay tuned to see what's inside. https://t.co/IBVz7vIFTC — regina h. boone (@reginahboone) December 27, 2021

NBC News’e göre, zaman kapsülünün çeşitli Konfederasyon hatıraları ve eski ABD Başkanı Abraham Lincoln’ün nadir bir fotoğrafıyla birlikte gömüldüğünü belirtiyor.

40 metrelik heykel 1890’da Konfederasyonun eski başkentinde dikildi ve şehirdeki Anıt Bulvarı boyunca Konfederasyonu onurlandıran beş heykelden ilki olarak öne çıktı.

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