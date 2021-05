Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş… Jill Biden’dan Harris’e şok sözler: S…r git oradan

ABD’de Kasım 2020’deki Başkanlık seçimlerinin üzerinden aylar geçse de, hem seçim öncesi hem de sonrasındaki süreçte yaşananlar gündemden düşmüyor.

ABD’li gazeteci Edward-Isaac Dovere tarafından kaleme alınan ve Demokrat Parti’nin Trump’a karşı yürütülen seçim kampanyasında yaşananları merkeze alan ‘Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump’ kitabıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti’nin Başkan adayı olabilmek için çekişiyordu. Adaylar o dönem televizyonda karşı karşıya gelirken, Harris’in ırkçlıkla ilgili tartışmada Biden’ın üzerine oynaması First Lady Jill Biden’ı kızdırmış.

‘TAMAMEN SAÇMALIK’



New York Post’un haberine göre Jill Biden, “Onun umursadığı, uğruna mücadele verdiği şeylere rağmen hiçbir temeli olmadan ırkçılıkla suçlamak? S…r git oradan” ifadelerini kullandı. Kitaba göre söz konusu tartışma sırasında Joe Biden’ın da sahnede yanında bulunan o dönemki rakiplerinden Pete Buttigieg’e dönüp, “Bu tamamen saçmalık” dediği belirtiliyor.

OBAMA: YOLSUZ AŞAĞILIK HERİF

Öte yandan aynı kitapta eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da Donald Trump’la ilgili dikkat çeken sözleri yer alıyor. O dönem Cumhuriyetçi Parti’den Ted Cruz yerine Trump’ı tercih edeceğini söyleyen Obama, “İşlerin bu kadar kötüye gideceğini düşünmemiştim. Böyle ırkçı bir domuzla karşı karşıya kalacağımızı bilmiyordum” itirafında bulundu.

Rusya’nın seçimlere müdahalesiyle ilgili soruşturma devam ederken, Trump’ın Putin ve diğer liderlerle danışmanları olmadan görüşmesine de tepki gösteren Obama, ağıza alınmayacak sözler söyledi. Obama, Trump için ‘deli’ ve ‘yolsuz aşağılık herif’ gibi ifadeler kullandı.

ABD kamuoyunun merakla beklediği kitap 25 Mayıs’ta okuyucuyla buluşacak.

