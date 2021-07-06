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Hindistan’da aşı skandalı: Tuzlu su enjekte etmişler

Hindistan'da bir aşılama kampanyası kapsamında binlerce kişiye corona virüsü aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:41, 06/07/2021
HaberlerDünya
Hindistan’da aşı skandalı: Tuzlu su enjekte etmişler

Corona virüsü salgınından en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan, sahte aşı skandalıyla sarsıldı. Maharashtra eyaletinde bir aşılama kampanyasında binlerce kişiye corona virüsü aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.

Eyaletin başkenti Mumbai’de polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, bölgede tahminen 2 bin 500 kişiye tuzlu su enjekte edildiğini açıkladı. Thakur, “Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngaların olduğu bir hastane kullanıyorlardı” diye konuştu.

Dolandırıcıların sahte aşıların yapıldığı kişilerden para aldığı, toplamda 28 bin dolara kadar kazanç sağladığını belirten Thakur, şu ana kadar aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Thakur, başlatılan soruşturmayla birlikte gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.

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