Hollanda: Göçmenlerdeki corona ölümlerinde Türkiye kökenliler başı çekiyor

İstatistik kurumunun araştırmasına göre, Hollanda nüfusunun en yoksul yüzde 20’si arasındaki Covid-19’a bağlı ölümlerin oranı, en zengin yüzde 20’lik kesime göre iki kat daha fazla.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ölümlerin en fazla görüldüğü kesimler arasında, Türkiye kökenlilerin de bulunduğu “Batılı olmayan göçmen toplulukları” öne çıkıyor. Türkiye ve Surinam kökenli göçmenler arasındaki ölüm oranları, diğer göçmenlerden daha fazla.

Hollanda İstatistik Kurumu, Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte, coronaya bağlı ölümlerin yoksullar ve Batılı olmayan göçmenler gibi belirli toplumsal gruplar arasında daha yüksek olup olmadığını belirlemek için bir araştırma yaptı.

GELİR FARKI DOĞRUDAN ETKİLEDİ

Salgının ilk dalgasını kapsayan Mart-Temmuz 2020 dönemindeki 10 bin 67 ölüm vakası incelendi. Araştırma sonucu, gelir farkı ve yaşam düzeyi gibi etkenlerin, Covid-19 ölümlerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu.

Özellikle 70 yaşın altındaki kişiler arasında gelir ayrımlarının etkisinin oldukça fazla olduğu belirlendi. 70 yaşın altındaki düşük gelirliler arasındaki coronaya bağlı ölüm oranı, aynı gruptaki zenginlere göre 3 kat daha yüksek çıktı. Aynı durum 70 yaş üzeri düşük gelirli kişilerde de 2 kat daha fazla görüldü.

Hollanda İstatistik Kurumu’na göre, düşük gelirli nüfus grupları arasında aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu Batılı olamayan göçmenler önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl Mart ve Haziran ayları arasında, göçmen kökenliler arasındaki corona virüsüne neden olduğu Covid-19 hastalığından ölüm riski daha yüksekti. Batılı olmayan göçmen kişiler arasındaki ölüm oranı, Hollanda kökenlilere göre 1,5 kat daha fazla oldu.

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