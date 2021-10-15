Hollanda’dan vatandaşa enerji yardımı

Avrupa'yı etkisi altına alan doğalgaz krizi ile ilgili Hollanda yönetiminden yeni bir adım geliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollanda’nın çok okunan gazetelerinden De Telegraaf’ta yer alan haberde Hollanda hükümetinin, artan doğalgaz ve enerji fiyatlarına karşılık vatandaşlarına para yardımı yapmayı planladığı aktarıldı.

Hollanda hükümetinden kaynaklar De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada vatandaşlara yaklaşık 400 euro para yardımı yapmayı gündemine aldığını söyledi. Geçen hafta Hollanda Ekonomi Bakanı Wopke Hoekstra geçen hafta, “Enerji fiyatlarında ani bir artışa karşı vatandaşı korumak için gerekli adımlar atılacak” demişti.

De Telegraaf, “Hükümet enerji vergilerini 8 milyon hane için düşürmeyi planlıyor” ifadesine yer verdi.

Öte yandan Hollanda TV’si NOS da, “Hükümet evlerin yalıtımı için 150 milyon euro harcamayı amaçlıyor” ifadesini kullandı. NOS, hediye kuponu formatında verilecek yardımın ev eşyası ve tamirat malzemeleri satan mağazalarda geçerli olacağını duyurdu. Ülkenin kuzeyindeki Groningen’deki kaynaklar dolayısıyla ucuz doğalgaza erişebilen Hollanda’da gelecek yılın sonundan itibaren bu kaynak kullanılmayacak.

Hollanda hükümeti bölgedeki sismik risktten dolayı bu kararı aldıklarını açıkladı.

