Hotel Ruanda’nın “kahraman” otel yöneticisi terör suçu işlemiş

Bütün dünyanın Ruanda Oteli isimli filmle dikkati çeken Ruanda'daki katliam ile ilgili mahkeme bir karar aldı.

Sozcu.com.tr

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Ruanda’da bir mahkeme, 1994 yılında Ruanda’da yaşanan soykırımı anlatan Hotel Ruanda filminde kahraman bir otel yöneticisi olarak resmedilen Paul Rusesabagina’nın terör suçu işlediğine karar verdi.

Hakim Beatrice Mukamurenzi, “MRCD-FLN terör grubuna dahil oldukları için suçlu bulunmalılar… Onlar evlerindeki hatta yolda giden arabanın içindeki insanlara bile saldırdılar” dedi.

67 yaşındaki Rusesabagina tüm suçlamaları reddetti ve yargılanmak üzere Dubai’den kaçırıldığını iddia etti.

Rusesabagina, Hotel Ruanda filminde aktör Don Cheadle tarafından canlandırılmıştı.