Haberler - Dünya

Hotel Ruanda’nın “kahraman” otel yöneticisi terör suçu işlemiş

Bütün dünyanın Ruanda Oteli isimli filmle dikkati çeken Ruanda'daki katliam ile ilgili mahkeme bir karar aldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hotel Ruanda’nın “kahraman” otel yöneticisi terör suçu işlemiş

Ruanda’da bir mahkeme, 1994 yılında Ruanda’da yaşanan soykırımı anlatan Hotel Ruanda filminde kahraman bir otel yöneticisi olarak resmedilen Paul Rusesabagina’nın terör suçu işlediğine karar verdi.

2005’te vizyona giren filmde Don Cheadle başrolü üstlenmişti.

Hakim Beatrice Mukamurenzi, “MRCD-FLN terör grubuna dahil oldukları için suçlu bulunmalılar… Onlar evlerindeki hatta yolda giden arabanın içindeki insanlara bile saldırdılar” dedi.

67 yaşındaki Rusesabagina tüm suçlamaları reddetti ve yargılanmak üzere Dubai’den kaçırıldığını iddia etti.

Rusesabagina, Hotel Ruanda filminde aktör Don Cheadle tarafından canlandırılmıştı.

Macron'dan Ruanda soykırımı itirafı: Fransa'nın sorumluluğu var İlginizi Çekebilir Macron'dan Ruanda soykırımı itirafı: Fransa'nın sorumluluğu var