Ida Kasırgası Louisiana’yı yıktı geçti: 800 bin evde elektrik yok… Halk gıda ve benzin kuyruğunda

ABD'de 49 kişinin ölümüne yol açan Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde 800 binden fazla aboneye elektrik verilemezken, halkın gıda ve benzin almak için uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Louisiana eyaletini 5 gün önce vuran Ida Kasırgası’nın etkileri sürüyor. Eyalette 800 binden fazla ev ve iş yerine halen elektrik verilemediği, halkın akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi.

Bazı süpermarketlerin ise su, ekmek, süt ve diğer temel gıda ürünlerinin satışına sınırlama getirdiği belirtildi.

Marketlere ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmazken, benzin sıkıntısı yaşayan ailelerin araçlarını mümkün olduğunca az kullanmak için gıda stokladığı ifade edildi. Böylece akaryakıtta yaşanan sıkıntı, temel gıda ürünlerini de etkiledi.

HAYAT DURDU, HALK KAÇIYOR



Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy’e göre, Baton Rouge ve New Orleans kentindeki istasyonların yüzde 66’sında benzin bulunmuyor.

Benzin sıkıntısına gerekçe olarak kasırganın büyük yıkıma yol açtığı eyalette halkın eyalet dışına çıkması ve benzinle çalışan jeneratörlerin yol açtığı talep artışı gösteriliyor.

Benzinin tükenmesi nedeniyle süpermarketlerin ve eczaneler zinciri Wallgreens’in bazı yerleşim yerlerinde mobil hizmet verdiği duyuruldu.