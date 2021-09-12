Ida Kasırgası’nın etkileri devam ediyor: Petrole bulanmış onlarca hayvan bulundu

Ida Kasırgası'nın neden olduğu petrol sızıntısı doğal yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaban hayatı yetkilileri, petrole bulanmış hayvanlar bulduklarını bildirdiler.

Sozcu.com.tr

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Louisiana Yaban Hayatı ve Balıkçılık Dairesi (LDWF), meydana gelen petrol sızıntısından dolayı 100’den fazla kuşun petrole bulanmış bir şekilde bulunduğunu paylaştı. Yetkililer kuşları; rafineride, rafineri yakınındaki tutma havuzlarında ve su basmış tarlalarda bulduklarını söylediler.

LDWF yaptığı açıklamada, “Petrol bulaşmış kuşlardan bazıları yakalandı ve bir rehabilitasyon yerine nakledildi. Kuşları ve diğer hayvanları kurtarma çabalarının tamamlanması haftalar alabilir” dedi.

Kuşlara ek olarak; timsahlar, nehir su samurları ve büyük, yarı suda yaşayan kemirgenlerin de petrolle temas etmiş oldukları bildirildi.

SIZAN PETROL MİKTARI BİLİNMİYOR

ABD Sahil Güvenlik bu haftanın başlarında, Ida Kasırgası sonrasında petrol sızıntılarıyla ilgili rapor edilen 350 olayı araştırdığını söyledi. Associated Press’e göre; Çevre Koruma Ajansı, Ida’dan sonra kendi yetki alanında önemli iç petrol sızıntıları hakkında 43 rapor aldığını söyledi.

AP, Alliance Rafinerisi’ndeki petrol sızıntısını ilk olarak 1 Eylül’de bildirmişti. AP şirketin, sızıntıyı küçümsemeye çalıştığını, ancak AP’den gelen soruşturmaların ardından rafineride yaptıklarını da bildirdi. Şirket, sızıntının geçen hafta kontrol altına alındığını söyledi.

AP’ye göre, dökülen petrolün miktarı henüz resmi olarak bildirilmedi.

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