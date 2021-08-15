İki doz Biontech aşısı olan doktor coronadan yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın Selanik kentinde yaşayan 70 yaşındaki diş doktoru iki doz Pfizer-Biontech aşısı olmasına rağmen Corona virüsünün Delta mutasyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Selanik’teki Papanikolau Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Başhekimi Nikos Kapravelos yaptığı uyarıda, “Aşılarınız tam olsa da kişisel korunma yöntemlerini ciddiyetle uygulamalısınız” dedi.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşayan 70 yaşındaki diş doktoru Ahileas K. iki doz Pfizer-Biontech aşısı oldu.

YUNANİSTAN'DA İKİ DOZ AŞIDAN SONRA ÖLEN İLK HASTA OLDU

Buna rağmen coronaya yakalanarak yaşamını yitiren Ahielas K. Yunanistan'da iki doz aşı olduktan sonra yaşamını yitiren ilk hasta oldu. Ahielas K.’nin bugüne kadar Corona virüsün dışında hiçbir hastalığı olmadığı belirtildi. Selanik'teki Papanikolau Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Başhekimi Nikos Kapravelos yaptığı açıklamada, Pfizer-Biontech aşısının iki dozunu da zamanında vurdurmuş 70 yaşındaki diş doktorunun Corona virüse yakalandığını ve akabinde şiddetli zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak tüm çabalara rağmen kurtarılmadığını duyurdu.

“DELTA MUTASYONUNA YENİLDİ”

Aşı olanların da çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Doktor Kapravelos, çift aşılı ve tüm önlemleri almış bir diş hekiminin Delta mutasyonuna karşı yenildiğini ve öldüğünü açıkladı. Nikos Kapravelos ölümle sonuçlanan bu vakanın bir istisna olduğunu, ancak aynı zamanda aşıları tam olan kişilerin de mutlaka kişisel korunma önlemlerine uymaları gerektiğini söyledi.

Ölen doktorun akrabası olan gazeteci G.K., Facebook hesabından vefatı ve yaşananları şu yazıyla duyurdu: “Ahileas, Kovid-19 ile savaşa dayanamadı. Her iki doz aşısını vurdurmuş olsa da ve başka ciddi sağlık sorunları bulunmasa da Selanik Papanikolau Hastanesi yoğun bakımında üç hafta süren mücadelesini biraz önce kaybetti. İlk ölüm – iki doz aşılanmış, hiçbir ciddi sağlık sorunu olmayan biriydi” dedi.