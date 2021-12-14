İki hafta önce İngiltere’den ayrılan Barbados’ta evrensel temel gelir projesi

İki hafta önce Birleşik Krallık'tan ayrılarak cumhuriyeti ilan eden ve ünlü şarkıcı Rihanna'yı halk kahramanı yapan Barbados'ta yeni bir sistem geliyor...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karayip ülkesi Barbados son iki haftadır bir hayli hareketli günler yaşıyor… İki hafta önce Prens Charles’ın katılımıyla gerçekleşen törenle Birleşik Krallık’tan ve Monarşi’den ayrılığını resmiyete döken ve ünlü şarkıcı Rihanna’yı halk kahramanı ilan eden Barbados, yoksullukla mücadele etmek için kolları sıvadı.

Cumhuriyeti ilan eden Barbados’ta hükümet bütün vatandaşlarına “evrensel temel gelir” vermek için çalışmalara başladı… Barbados Başbakanı’nın yatırım ve finansal hizmetlerden sorumlu özel danışmanı Avinash Persaud yaptığı açıklamada, ülkedeki yetişkinlere düzenli olarak belirli miktarda gelir vermeyi planladıklarını duyurdu.

Facebook üzerinden açıklama yapan Persaud’un planında hükümetin doğal kaynaklara yatırımdan elde edilen geliri vatandaşlara paylaştırması öngörülüyor. ABD’nin Alaska eyaletinde benzer bir süreç işliyor. Alaska’da eyaletin sahibi olduğu ve işletildiği petrol rezervlerinden elde edilen gelirler vatandaşlara yıl içinde dağıtılıyor.

Öte yandan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın da ülkesine destek vermesi bekleniyor… Kurucusu olduğu Clara Lionel Vakfı aracılığıyla 2020 yılının Mart ayında yoksul ülkelere 5 milyon dolar bağışlayan Rihanna, Barbados’a da 700 bin dolar değerindeki solunum cihazı vermişti.

Rihanna ayrıca son yıllarda ülkesinin sağlık ve eğitim alanında harcanmak üzere milyonlarca dolar bağışlamıştı.

İlginizi Çekebilir Barbados'ta 396 yıl sonra özgürlük... Cumhuriyet ilan edildi