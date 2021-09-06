İklim değişikliği Yeni Zelanda’da en sıcak kışı yaşattı

Yeni Zelanda'da henüz sona eren güney kışı, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak kış olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları, iklim değişikliğinin sıcaklıkları daha da yükselttiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü’ne göre, ağustos ayına kadar olan üç ay boyunca ortalama sıcaklık 9.8 Santigrat olarak kaydedildi. Bu, uzun vadeli ortalamanın 1,3C üzerinde ve geçen yıl yayınlanan bir önceki rekordan 0,2C daha yüksek. Bilim insanları 1909’dan beri sıcaklık değerlerinin kayıtlarını tutuyorlar ve en sıcak kışların çoğunun yakın zamanda yaşandığına dikkat çekiyorlar.

Enstitüde meteorolog olan Nava Fedaeff, küresel ısınmanın arka planında, bu yıl kuzeyden normalden daha fazla ılık rüzgarın ve daha sıcak deniz sıcaklığının neden olduğunu söyledi.

ÇİFTÇİLERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Fedaeff, daha düşük rakımlardaki kar yağışının bu kış ortalamanın oldukça altında olduğunu, çünkü genellikle kar yağışının yağmurla yer değiştirdiğini, bunun da daha az kar erimesi olacağı için yılın ilerleyen aylarında nehir seviyelerinin düşmesine neden olabileceğini söyledi. Fedaeff ayrıca, bu durumun sulamayı da etkileyebileceğini belirtti.

Wellington Victoria Üniversitesi’nde iklim bilimcisi olan Profesör James Renwick, en azından kısa vadede, inek veya koyun sürüleri olan bazı Yeni Zelandalı çiftçilerin daha uzun bir çim yetiştirme mevsiminden yararlanabileceğini söyledi. Ancak değişikliklerin doğal ekosistemler üzerinde baskı oluşturduğunu ve zamanla daha fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

Renwick, “Yakında ısınmanın üstesinden gelmezsek, dünyanın büyük kesimleri için keder olacak” dedi. Renwick, Yeni Zelanda’nın iklim değişikliği hakkında çok konuştuğunu ancak şimdiye kadar emisyonların azaltılması için çok az şey yaptığını söyledi.

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