İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk’a vardı

Afganistan’da bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan kaosa rağmen 11’i çocuk 121 Afgan mülteci Arnavutluk’a ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen Afganlar çeşitli ülkeler tarafından kabul ediliyor. Gece saatlerinde 121 Afgan Arnavutluk'a ulaştı. Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganların Tiran Uluslararası Havalimanı içerisinde bulunan askeri kısımda kurulan çadır alanda karşılandığını söyledi.

ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim'in yanı sıra Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile polis yetkililerinin de katıldığı karşılamada 121 Afgan mülteci çadır kampta önce kimlik kontrolü ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun yoğun tempo ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiği ifade edilerek Kabil'deki durumun kötüleştiği kaydedildi. Açıklamada, “Partner ülkelerimizin askerlerinin hayatını kaybettiği menfur olaylar, ülkede yaşanmasından endişe ettiğimiz bir durum” ifadesini kullanan Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka, insani operasyonu gerçekleştirmek için her gün zorluklarla karşılaştıklarını ancak ilk kafilenin gelmesinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Başbakan Edi Rama, dün yaptığı açıklamada Afganistan'dan 4 bin Afgan mültecinin kabul edileceğini duyurmuştu.