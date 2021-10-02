İnfaz edip belediye binasının önüne bıraktılar

Meksika'da Los Tlacos karteli üyeleri, rakip çete üyesi 20 kişiyi yan yana dizip infaz ettiği görüntüleri paylaştı.

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Meksika’da Los Tlacos karteli üyeleri, rakip çete üyesi 20 kişinin yan yana dizilip infaz edildiği görüntüleri yayınladı. Rahatsız edici görüntülerde, rakip La Bandera’nın üyeleri diz çökerek silah zoruyla sorgulanıyor. Los Tlacos karteli rakibini, ‘masum insanları gasp etmek ve öldürmekle’ suçluyor.

Guerrero eyaletinde bir ormanda yaşanan sorgulama süreci sonrası rakip La Bandera üyelerinin infaz edildiği görüntüler de paylaşıldı.

BELEDİYE BİNASININ ÖNÜNE ATILMIŞ

La Bandera çetesinin, 2014 yılında Ayotzinapa’da 43 öğrencinin kaçırılmasıyla bağlantılı kartel Guerreros Unidos’un silahlı kanadı olduğu bildiriliyor.

Kurbanların en az dördü Çarşamba sabahı Iguala belediye başkanı David Gama Pérez’in kampanya ofisinin önüne terk edilmiş bir arabanın bagajına atılmış halde bulundu. Diğer üyelerle ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.

İngiliz Daily Mail gazetesi Belediye Başkanı ofisine ulaşarak konuyla ilgili bilgi istedi. Polisin olayı soruşturduğu bilgisi paylaşıldı.

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