İngiliz adası, yeni kralını arıyor

Adadaki popüler pub’ı kiralayacak kişi, aynı zamanda “Piel Kralı” ilan ediliyor ve düzenlenen geleneksel törende başından aşağı bira dökülüyor.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık'taki küçük Piel adası, bölgeyi idare edecek ve popüler bir pub'ı işletecek “yeni kralı” için arayışlara başladı.

İngiltere'nin batı kıyısındaki Barrow Borough Konseyi, günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası olan Ship Inn isimli pub için yeni bir kiracı arıyor.

Pub'ı işleten kişi, aynı zamanda adayı da idare etmekle ve 1300'lerden kalma kale kalıntılarını gözetmekle de yükümlü olacak.

Daha önceki kiracı, görevi mayıs ayında bırakmıştı.

Pub'ı kiralayacak kişi, aynı zamanda “Piel Kralı” ilan ediliyor ve düzenlenen geleneksel törende başından aşağı bira dökülüyor.

Ancak, Piel Adası'nı idare etmenin bazı zorlukları da var. Piel Kralı, özellikle turist sayısının azaldığı kış aylarında zamanının büyük bölümünü yalnız geçirmek zorunda.

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