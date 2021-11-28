İngiliz Sunday Times’tan Erdoğan yorumu: Orta sınıf terk ediyor

İngiltere'nin köklü gazetelerinden Sunday Times, Türkiye'de son dönemde yaşananları mercek altına aldığı kapsamlı bir haber hazırladı. Makalede, "Fiyatlar ve baskı artarken Türkiye'nin orta sınıfı Erdoğan'ı terk ediyor" başlığı kullanıldı.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda Türk Lirası’ndaki değer kaybı uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ederken İngiliz Sunday Times gazetesi kapsamlı bir haber hazırladı.

Türkiye’deki seçmenlerle konuşan gazetenin muhabiri Louise Callaghan, “Fiyatlar ve baskı artarken Türkiye’de orta sınıf Erdoğan’ı terk etmeye başladı” başlığını kullanırken, “Eski destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yıl Türk siyasetini domine ettikten sonra ‘bağı kalmadığını’ söylüyor. Fakat seçmenlerin az alternatifi var” ifadesine yer verdi.

Gazete muhabiri, eskiden AKP’ye oy veren bazı seçmenin ifadelerine de yer verdi. Karadenizli Murat isimli adamın 15 yıl önce İstanbul’a geldiği ve Erdoğan’ın mitinglerine katıldığı ve hep destek verdiği belirtilirken, “Üç yıl önce ekonomik kriz artınca Murat ve ailesi et tüketimini ve diğer lüksleri kıstı. Her ay sonunda elektriklerinin kesilmemesi için yalvardılar. Fiyatlar ikiye ve hatta bazen üçe katlandı. Murat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insanlarla arasına mesafe koyduğunu söyledi” ifadeleri kullanıldı.

Murat, “Ben eskiden ona oy verirdim fakat şimdi zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğunu görüyorum” dedi. 67 yaşındaki Erdoğan’ın 20 yıldan uzun bir süredir ülke siyasetine etki ettiğinin hatırlatıldığı makalede, bu süreç içinde Türkiye’nin dönüşüm geçirdiğini altyapının modernleştiği aktarıldı.

“DIŞ GÜÇLER AÇIKLAMALARI KARŞILIK BULMUYOR”

Fakat ülkede yaşam standartlarının düştüğü ve seçmenin AKP’yi terk ettiği belirtilirken 2019 yılında yapılan seçimlerde AKP’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kenti kaybettiği de hatırlatıldı.

Anketlerde bir dönem Erdoğan’a desteğin yüzde 50 seviyelerinin üzerinde olduğu belirtilirken bunun yüzde 30 seviyelerine düştüğü de belirtildi. Makalede, “2023’teki seçimde şansı da sallantıda. Dış güçlerle ilgili açıklamaları bile karşılık bulamıyor” yorumu yapıldı.

“ESKİDEN YURT DIŞINA TATİLE GİDENLER…”

Makalede, “Türkler de bu yeni ve istikrarsız gerçeği anlamakta zorlanıyor. Eskiden tatillerinde yurt dışına gitmek isteyen orta sınıf profesyoneller şimdi ilaç stoku yapıyor. Fiyatlar dengeye gelmeden önce üreticilerin fiyatlarını artırmalarından endişe ediliyor” yorumu yer aldı. Öte yandan makalede AKP karşısındaki alternatifler de sıralandı.

Gazete, “Şu ana kadar gerçek bir alternatif yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski destekçilerinden çoğu Atatürk’ün kurduğu CHP’ye oy vermeyecek. Onların dini bütün insanlara ayrımcılık yaptıklarına inanıyor. Bir dönem Kürt Obama olarak anılan HDP’nin lideri Demirtaş da cezaevinde” ifadesini kullandı.

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