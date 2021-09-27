‘İngiliz turistlerin Türkiye talepleri yüzde bin arttı’

Türkiye’nin kırmızı listeden çıkması ile birlikte İngiliz seyahat acentalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Önde gelen turizm operatörlerinden Jet2.com ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000’den fazla artış olduğunu açıkladı

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İngiltere merkezli turizm operatörü Jet2.com’un CEO’su Steve Heapy, Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000'den fazla artış olduğunu açıkladı

İngiltere’nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması ile birlikte Jet2.com’un Antalya ve Dalaman Havalimanları’na haftalık 70 uçuş planladığı bildirildi. Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda yüzde 1000'den fazla artış olduğunu açıklarken Jet2.com ve Jet2holidays CEO'su Steve Heapy, “Antalya ve Dalaman’a uçuş ve tatilleri yeniden başlatmaktan ve bu sevilen destinasyonlara bir kez daha müşterilerimizi götürmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Müşteriler bu yaz Türkiye’yi ziyaret etmeyi özlediler” diyen Heapy, “Bu nedenle ülkenin yeniden açılması büyük taleple sonuçlandı. Müşterilerimiz çok ihtiyaç duydukları güneş ışığının tadını çıkarmanın tadını çıkarırken, geleceğe gerçek bir güvenle bakmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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