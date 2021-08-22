İngilizlerde Türkiye heyecanı: Covid-19 vakaları yüzünden seyahat izni çıkabilir

Corona virüsü salgını yüzünden yaz döneminde Türkiye'ye karantinasız seyahat planları suya düşen İngilizleri heyecanlandıran bir gelişme oldu... İngiliz basını, Türkiye'de vaka sayılarında düşüş trendine dikkat çekerek, "Bu yıl ilk kez karantinasız seyahat kararı alınabilir" yorumunu yaptı.

DERLEYEN: YIĞIT CAN KAYTMAZ

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Türk Lirasının İngiliz Poundu karşısında ciddi oranda değer kaybetmesiyle birlikte İngiliz turistin uğrak tatil beldelerinden biri haline gelen Türkiye, İngiltere kamuoyunun gündemine oturdu. Farklı gruplar bünyesindeki İngiliz basını, Türkiye’de son dönemde Covid-19 vaka sayılarının düşüş trendine dikkat çekerek kapsamlı analizler hazırladı.

İngiliz The Sun, Daily Star ve The Times gazeteleri son günlerde Türkiye’ye “karantina” uygulaması olmadan tatil yaparak ülkeye dönmenin mümkün olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

The Times gazetesi, “Ülke dışına seyahat kurallarının incelenmesiyle birlikte neredeyse bir yıldır ilk kez Türkiye’ye karantinasız seyahat mümkün olabilir. Analistler, Covid-19 vaka sayılarındaki düşüş ile birlikte İngiliz hükümetinin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarabileceğini öngörüyor. Pandemiden önceki yıl 2.3 milyon İngiliz tatilciyi ağırlayan Türkiye en popüler turizm destinasyonlarından. Fakat kırmızı listede olduğu için tatilciler ülkeye dönüşte 2.285 pound vererek 10 gün otelde karantinaya girmek zorunda” yorumunu yaptı.

“İNGİLTERE’DEN GÜVENLİ”

Türkiye ile birlikte Meksika, Brezilya, Mısır ve Gürcistan gibi ülkelerin de kırmızı listede olduğunu hatırlatan The Sun, bazı seyahat acenteleri ve uzmanlarla görüştü. Veri uzmanı Tim White, “Türkiye riskli ülkeler kategorisinden ayrılmaya aday ülkelerden biri” dedi.

PC Agency isimli seyahat danışmanlığı şirketinin kurucusu Paul Charles da, “Türkiye güvenli ülkeler listesinde olmayı hak ediyor. Otellerde ve turistik bölgelerde en iyi Covid-19 kurallarına sahipler. Birçoklarına göre İngiltere’den daha güvenli gelecektir” dedi.

The Sun’a konuşan İngiliz hükümetinden kaynaklar ise “kırmızı liste”de yer alan ülkelerin değişmesi ile ilgili bir açıklama yapmanın erken olduğunu duyurdu.

The Sun, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın bu hafta çarşamba ya da perşembe günü listeyi güncelleme kararını duyurabileceğini iddia etti. Gazete, her üç haftada bir bu listenin güncellendiğini hatırlattı.

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