İngiltere Başbakanı Johnson’ın ofisinde şüpheli paket alarmı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Downing Street’teki ofisinin yakınlarında şüpheli bir paket olduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi'ndeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

İngiltere polisi, yerel saatle 11.00’de Downing Street'teki ofisin yakınlarında bir şüpheli bir paket görüldüğünü ve bölgenin güvenlik kordonuna alındığını açıkladı. Polisin paketi değerlendirdiği belirtilerek, Başbakan Johnson'ın ofisten ayrıldığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda pakette şüpheli bir durumun olmadığı bildirildi. Polis, paketin şüpheli olmadığının tespit edilmesi sonucu güvenlik kordonunun kaldırıldığını söyledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Başbakan Johnson'ın ofisten aracıyla korumaları eşliğinde ayrıldığı, bölgenin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı ve ofisin yakınlarındaki sokağın boş olduğu görüldü.