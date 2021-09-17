İngiltere’den Türkiye kararı! Kırmızı listeden çıkartıldı

İngiltere, Türkiye'yi zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Türkiye, 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın açıkladığı kararlar arasında, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin basitleştirilmesi de bulunuyor.

Shapps’ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim’den itibaren, iki doz aşılı kişiler, İngiltere’ye gitmeden önce yolculuk öncesi test yaptırmak zorunda kalmayacak.

Ayrıca döndüklerinden sonraki ikinci günde yapılan PCR testi yerine, antijen testi yapabilecekler.

TÜRKİYE 17 MAYIS’TAN BU YANA KIRMIZI LİSTEDEYDİ

Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs’tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Türkiye’nin tüm yaz sezonu boyunca, örneğin Hindistan sarı listedeyken dahi kırmızı listede tutulması tartışma konusu olmuştu.

İngiltere’de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da otel karantinasına girmemek için sarı listedeki ülkelerde 11 gün geçiriyordu.

Alınan yeni kararla İngiltere artık ülkeleri yalnızca “yeşil” ve “kırmızı” kategorilere ayıracak.

Çift aşılı kişilerden İngiltere’ye dönüşte PCR testi istenmesi zorunluğu da kaldırıldı. Bunun yerini, hızlı testlerin alması öngörülüyor.

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