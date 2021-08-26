İngiltere ve ABD’den Kabil Havalimanı’nda ‘terör saldırısı’ uyarısı

ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanlıkları, Kabil Havalimanı'nda 'terör saldırısı tehdidi' olduğu gerekçesiyle vatandaşlarını uyardı.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Afganistan’la ilgili yeni güvenlik uyarılarında, Kabil Havalimanı ile ilgili detay dikkat çekti. Benzer bir uyarı ABD’nin Kabil Büyükelçiliği’nden de geldi.

Uyarı kapsamında, bölgede bulunan herkese “hemen uzaklaşarak güvenli bir bölgeye geçme ve bir sonraki öneriye kadar orada bekleme” tavsiyesi yapıldı.