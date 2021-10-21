İngiltere’de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği: Sabah kendimi hastanede buldum

İngiltere'de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği yaşanıyor. İki üniversite öğrencisi, kendilerine yapılan enjeksiyon sonrası başından geçenleri The Times gazetesine anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de son dönemde gece kulüplerinde artan iğneli saldırı olayları endişe yaratıyor. The Times’ın haberine göre ülkenin pek çok şehrinde yaşanan olay, hükümetin de gündeminde.

İçişleri Bakanı Priti Patel, olayların derinlemesine araştırılması için polis yetkililerine talimat verdiğini açıkladı. Saldırıları alçakça olarak niteleyen Adalet Bakanı Dominic Raab ise, zanlıların adalet karşısında hesap vereceğini söyledi.

The Times, söz konusu saldırıya maruz kalan iki genç kadının başından geçenleri okuyucularına aktardı. Nottingham Üniversitesi’nde öğrenci olan 19 yaşındaki Sarah Buckle, geçtiğimiz ay yaşanan olay sonrası dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi.

‘İKİ GÜN BOYUNCA TİTREDİM’



Buckle söz konusu geceyi şu ifadelerle anlattı:

“Sıradan bir gece olması gerekiyordu ama korkunç derecede yanlış gitti. Çok fazla şey hatırlayamıyorum. Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Başka bir şey yok, sabah hastanede uyandım. Elim morarmış ve üzerinde iğne deliği izleri vardı. Yaşadığım en kötü histi. İki gün boyunca sürekli titredim.”

‘SANKİ ORADA DEĞİLDİM’



Aynı üniversitede öğrenci olan 19 yaşındaki Zara Owen da benzer bir olayı 12 Ekim’de yaşadı. Stealth isimli gece kulübüne giden Owen, kolunun arkasında iğne izleri olduğunu söylerken, “O geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sabah yatağımda uyandım. Sanki orada bile değildim. Uyandığımda kafam çok karışıktı. Vücudumun her yerinde çok fazla ağrı vardı” dedi.