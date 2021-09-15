İngiltere’de kabine değişikliği gündemde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "güçlü ve birlik olan bir ekip" kurmak için kabinesinde değişiklik yapacak.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın kabinesinde değişikliğe gideceği iddia edildi… Reuters haber ajansına konuşan başbakanlıktan bir kaynak

Başbakanlıktan bir kaynak “Başbakan öğleden sonra tüm ülkeyi birleştirmek ve bir araya getirmek atamalarda bulunacak” dedi.

Ülkedeki bölgesel gelir eşitsizliğiyle mücadele etmek Johnson’un 2019 yılındaki seçimlerdeki vaatlerinden birisiydi. İsmini açıklamayan yetkili, Johnson’un odağının Covid-19 sonrasında yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu da söyledi ve değişikliklerin bu sebeple yapılacağının altını çizdi.

Haftalık konuşması sırasında Johnson’ın yanında Ekonomi Bakanı Rishi Sunak yer alırken Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve Dışişleri Bakanı Bakanı Dominic Raab yer almadı. İngiliz basını Williamson ve Raab’ın görevden alınacağı iddiasını ortaya attı.

Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği günlerde Girit’te tatilde olan ve tatilini yarıda kesmeyerek ülkesine gelmeyen Raab, o dönem çok tepki toplamıştı.

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