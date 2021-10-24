İngiltere’de marketlerin hali: Ürünün fotoğrafı var, kendisi yok

Dünyanın birçok ülkesini etkileyen ve özellikle İngiltere'yi vuran "malların tedarik zinciri" durumu çeşitli yöntemlerle halka hissettirilmemeye çalışılıyor.

Ali GÜLEN

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Önce deniz nakliyesinin aksaması, ardından AB'den çıkış, sonunda da TIR şoförü kıtlığı, İngiltere'de hemen her ay farklı bir ürünün eksikliğine neden oluyor. Benzinin ardından şimdi de taze sebze de sıkıntılar var.

Ülkede birçok markette boş kutularının üzerine kuşkonmaz, havuç gibi sebzelerin yanı sıra portakal, üzüm gibi meyvelerin de fotoğrafları basıldı.

CAMBRIDGE'DE DURUM DAHA KÖTÜ

Fakenham ve Milton Keynes'teki marketlerde de aynı durum yaşanırken, Cambridge'deki marketlerde sıkıntının daha büyük olduğu belirtiliyor. Bölgede deterjan fotoğraflarıyla kasaların kapatıldığı belirtiliyor.

Market Tesco'dan yapılan açıklamada, bu fotoğraflarla kapatılan yerlerin gelecek malların ayrımı ya da başka ürünlerin oraya konulmaması için yapıldığı öne sürüldü.

Tesco'nun açıklaması ülkede bir tedarik sıkıntısı olduğunu kapatamıyor. İngiltere'nin AB'den çıkmasından bu yana TIR şoförü ve nakliye sıkıntıları devam ediyor. Bunun bir kaç ay daha süreceği sanılıyor.

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