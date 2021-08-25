İngiliz milletvekillerinden çağrı: Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarın

İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik getirdiği seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gündemde. Milletvekilleri, bu durumun ekonomiyi de etkilediğini belirterek, hükümete çağrı yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat kısıtlamalarını hafifletmesine yönelik çağrılar sürüyor.

Milletvekilleri, seyahat kurallarının gevşetilmesini istiyor.

Öte yandan, sektör uzmanları da Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılması gerektiğini çünkü oradan gelen yolcular arasındaki corona virüs enfeksiyon oranlarının neredeyse yarı yarıya inerek yüzde 1,7’ye kadar gerilediğini belirtiyor.

YARIN AÇIKLAYACAKLAR

İngiltere, yarın yapacağı açıklama ile yurt dışı seyahatleri için ülkelerin yeşil, sarı ve kırmızı olarak kategorize edilmiş hallerini duyuracak.

Türkiye’nin kırmızı liste statüsü, tüm gelenlerin on bir gece otelde kalmasını zorunlu kılıyor. Bu da İngiliz hükümeti için bir kişi için bir gecelik 285 sterlin (3 bin 280 TL) otel masrafı anlamına geliyor. Toplamda 11 gece için bu rakam 3 bin 135 (36 bin TL) sterline kadar çıkıyor.

Türkiye, mayıs ayından beri İngiltere’nin kırmızı listesinde. Uzmanlar, bu durumun Türkiye’deki corona virüs verilerinin doğruluğuna yönelik endişelerden kaynaklandığını söylüyor.

Commons ulaşım komitesinde yer alan İşçi Partisi Milletvekili Ben Bradshaw, corona virüs kurallarının insanları yurt dışına seyahat etmekten caydırdığını belirtirken, bu durumun ekonomiye de olumsuz katkısı olduğunu vurguladı.

İngiliz Milletvekilleri, Türkiye’nin, İspanya ile benzer corona virüs tablosuna sahip olduğuna dikkat çekerek, İspanya’nın kısıtlama dışında olduğunu hatırlattı ve Türkiye’yi ‘kırmızı listeden çıkarın’ çağrısını yineledi.

Geçtiğimiz günlerde, İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, İngiltere’nin Türkiye’yi 12 Mayıs’tan bu yana bulunduğu kırmızı listeden çıkaracağı ifade edilmişti. Gezi danışmanı Paul Charles ise, “Türkiye kesinlikle turuncu listede olmayı hak ediyor zira en iyi Covid önlemlerinden bir kısmına sahip. Birçok insan Birleşik Krallık’tan daha güvenli olduğunu düşünüyor.” şeklinde konuşmuştu.

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