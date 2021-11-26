İngiltere’de Ulaştırma Bakanlığı sitesinde pornografik görüntüler

İngiltere’de Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi sitesine girenler, tablo ve istatistiklerin yer alması gereken bölümde pornografik fotoğraflarla karşı karşıya kaldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi sitesine girenler büyük bir şokla karşılaştı. Dün bakanlığın sitesinin tablo ve istatistiklerinin yer aldığı alt kategoriye tıklayanlar, karşılarında grafikler yerine pornografik fotoğraflar buldu.

Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bakanlık açıklama yaptı. Söz konusu bölümün, bakanlığın artık kullanmadığı bir alt domain adresine ait olduğu belirtildi.

Sitedeki durumun ne zamandır bu halde olduğu net olarak açıklanmazken, herhangi bir bakanlık verisinde kayıp olmadığı ifade edildi.

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