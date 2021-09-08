İngiltere’de vergi zammı büyük tartışma başlattı

İngiltere'de sağlık ve sosyal bakımın desteklenmesi için vergilerin artırılmasına yönelik oylama yapan milletvekilleri, gelir vergisinin yüzde 1,25'lik artışını onayladı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bu hafta başında önerdiği yüzde 1,25’lik gelir vergisi zammı bugün Avam Kamarası’nda yapılan oylama ile milletvekilleri tarafından onaylandı. Oylamada ülkede sağlık ve sosyal bakımın finanse edilmesine yardımcı olmak için sigorta vergisinin yüzde 1,25 oranında artırılması için 319 milletvekili “evet”, 248 milletvekili ise “hayır” oyu verdi.

Avam Kamarası’nda yapılan oylama sırasında muhafazakar parti milletvekilleri vergi artışına itiraz etti. Johnson’ın vergi teklifleri açıklamasından yalnızca bir gün sonra oylama yapılmasına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, teklifin düşünülmesi için verilen sürenin kısa olduğunu söyleyerek, vergi artışının sosyal bakımdaki sorunları çözmeyeceğini iddia etti.

İşçi Partisi, bunun için insanların evlerini satmak zorunda kalabileceklerine yönelik endişelerini dile getirdi. İşçi Partisi’nden Rachel Reeves, “Sosyal bakım ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük bir zorluk. Önümüzde başka zorluklar da var. İşleri farklı şekilde yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullanarak, bu artışın sorunları çözmeyeceğini ve adil olmadığını belirtti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA EN YÜKSEK VERGİ ZAMMI

Johnson’ın vergi artışı önerisiyle muhafazakar partinin vergilendirme ve emekli maaşları konusundaki manifesto taahhütleri bozulurken, önerilen vergi zammı oranının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Hükümetin planlarına göre, yüzde 1,25’lik vergi artışının vergi gelirini yılda 12 milyar pound artıracağı öngörülüyor. Hükümet, ilk üç yılda toplanan 36 milyar poundun çoğunu Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) biriken iş yükü için kullanmayı planlıyor.

VERGİ ARTIŞINDAN ELDE EDİLECEK PARA SOSYAL BAKIM SİSTEMİNE HARCANACAK

Artırılan verginin corona virüsü pandemisinin bir sonucu olarak Ulusal Sağlık Servisi’nde tedavi için bekleyen hasta sayısının azaltılması için kullanılacağını söyleyen Johnson, bu planının bakıma ihtiyacı olanların karşı karşıya kaldığı “feci maliyetlerle” başa çıkacağını ifade etti.

Johnson ayrıca, vergilerin 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesi planlanan sosyal bakım sisteminde yapılacak değişikliklere de harcanacağını belirtti. Verginin 5.4 milyar poundluk kısmının buna ayrılacağı belirtildi.