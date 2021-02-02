İngiltere’deki mutasyonlu corona virüsüyle ilgili korkutan gelişme

Bilim insanları, yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya’da görülen E484K mutasyonuna rastlandı. Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliği etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor.

Covid-19’dan ölenlerin sayısının 106 bini geçtiği İngiltere’de son dönemde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çabalar hız kazandı. Virüsün Güney Afrika varyantı için açıl test programı başlatılırken yeni seyahat yasakları devreye kondu.

“MUTASYON GEÇİRMİŞ VARYANT VAKASI SAYISI AZ”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre uzmanlar, İngiltere’de E484K mutasyonun görüldüğü çok az varyant vakası olduğunu söylüyor.

Bilim insanlarına göre, bu durum bu varyantın tüm versiyonlarında mutasyon olduğu anlamına gelmiyor.

Yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil. Tüm virüsler, çoğalırken mutasyona uğruyor.

Leicester Üniversitesi’nden virüs uzmanı Dr. Julian Tang, insanların karantina önlemlerine uymaya devam edip virüsün daha fazla mutasyon geçirmesine fırsat vermemesi gerektiğini söyledi.

Dr. Tang, “Aksi halde virüs sadece yayılmaya devam etmez evrim de geçirir. Virüsün yayılması, yeni ortaya çıkan varyantlar için bir ‘erime potası’ olur” dedi.

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