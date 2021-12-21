İngiltere’nin en pahalı boşanma davası: Dubai Emiri, Prenses’e rekor tazminat ödeyecek

Can güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyerek iki yıl önce çocuklarıyla İngiltere'ye kaçan Dubai Emiri El Maktum’un eski eşi Prenses Haya, İngiltere'deki davada 554 milyon sterlini aşan rekor tazminat kazandı. Mahkeme, bu paranın El Maktum'un yarattığı tehdide karşı Prenses ve çocuklarına koruma sağlayacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Dubai Emiri Şeyh Muhammed El Maktum ve Ürdünlü Prenses Haya’nın İngiltere'de görülen boşanma davasında mahkeme, Şeyh Maktum'un üç ay içinde eski eşine toplam 251,5 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verdi.

“İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası” olarak tanımlanan davada Yüksek Mahkeme, prensese tatiller, bakıcı masrafları, ailenin kullandığı zırhlı araçlar ve diğer masraflar için de “güvenlik bütçesi” ödenmesine hükmetti.

TOPLAM TUTAR 550 MİLYON STERLİNDEN FAZLA

Mahkeme kararı uyarınca Dubai Emiri, Prenses Haya'dan olan 14 yaşındaki kızı ve 9 yaşındaki oğluna her yıl 5,6'şar milyon sterlin ödeyecek.

Ödenecek miktarın, toplamda 554 milyon sterlini geçeceği belirtiliyor.

YARGIÇ: ŞEYH, PRENSES İÇİN BİR TEHDİT

Mahkeme yargıcı, Dubai Emiri'nin Prenses Haya için bir tehdit olduğunu kaydederek “Prenses kendisi için güvenlik dışında bir şey istemiyor” dedi. Yargıç, bu paranın Prenses ve çocuklarına ömür boyu güvenlik sağlayacağını kaydetti.

2019’DA İNGİLTERE’YE KAÇTI

Ürdün'ün eski Kralı Hüseyin'in 47 yaşındaki kızı Prenses Haya, Dubai Emiri El Maktum'un altı eşinin en genciydi.

Ürdün Kralı Abdullah’ın da üvey kardeşi olan Prenses, can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek 2019’da iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nden İngiltere’ye kaçmış, çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere’de dava açmıştı.

İngiliz yargısı, ekim ayında Dubai Emiri'nin eski eşinin telefonunun dinlenmesi emri vererek İngiliz yargısına müdahale ettiğine, ayrıca Prenses'i korkutarak yıldırmaya çalıştığına hükmetmişti.

1,4 MİLYAR STERLİN İSTİYORDU

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Prenses Haya'nın eski eşinden 1,4 milyar sterlin istediği belirtiliyordu. Prenses, 2004'te evlendiği El Maktum'un kendisinden habersiz şekilde Şeriat kurallarına göre boşandığını söylemişti.

Şeyh, daha önce iki kızını kaçırarak Dubai'de zorla alıkoyduğu iddialarını da reddetmişti.

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