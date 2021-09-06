İngiltere’nin eski Başbakanı Blair: “Radikal İslam, Batı için en büyük tehdit”

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, 'Radikal İslam'ın Batı ülkeleri için en büyük tehdit olduğunu' söylerken, 11 Eylül benzeri saldırı tehdidiyle karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair uzun süren sessizliğini bozdu.

Blair, ‘Radikal İslam’ın Batı ülkeleri için en büyük tehdit olduğunu’ söylerken, 11 Eylül benzeri saldırı tehdidiyle karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Blair, İslamcı teröristlerin bu sefer biyo-terörizm kullanılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden’a da çağrı yapan Blair, “demokratik hükümetlerin değer taşımak ve savunma yapmak için askeri güç kullanmaya devam etmesi gerektiğini” söyledi.

11 EYLÜL SALDIRILARININ YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA KONUŞTU

ABD’de meydana gelen 11 Eylül saldırılarının 20’inci yıl dönümü kapsamında düşünce kuruluşu Rusi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Blair, Radikal İslam’ın Batı için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

El Kaide’nin 11 Eylül saldırıları düzenlediği sırada İngiltere Başbakanı olan Tony Blair, ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerini desteklemişti.

‘Batı’nın, liberal demokrasi anlayışını başka ülkelerde de sürdürebileceğini sanması büyük aptallıktı’ ifadelerinde bulunan Blair, biyo- terörizm saldırılarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğine inandığını dile getirdi.Blair, radikal İslam ile sadece SİHA’larla mücadele edilemeyeceğini de düşündüğünü söyledi.

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