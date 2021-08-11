İngiltere’nin önde gelen aşı uzmanı Prof. Dr. Pollard: Delta varyantı sürü bağışıklığını ortadan kaldırdı

İngiltere'de Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, Delta varyantı ve aşılama süreciyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Ülkesinde aşılamanın başarılı yürütülmesine rağmen Pollard, Delta varyantının nüfusun sürü bağışıklığı kazanması ihtimalini ortadan kaldırdığını öne sürdü.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, Aralık 2019’dan bu yana 4 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Uzmanlar salgını bitirebilmenin yolunun sürü bağışıklığından geçtiğini söylerken, ülkeler bu kapsamda vatandaşlarını aşılama gayreti içerisinde.

Ancak ortaya çıkan virüsün yeni mutasyonları, aşıların etkinliğini sorgulatmanın yanı sıra bu planı da değiştirmiş olabilir. Corona virüsü aşılarına ilk onayı veren ve nüfusunun büyük bölümünü aşılayan İngiltere’den kritik bir açıklama geldi.

Ülkede aşılama sürecinde etkin rol oynayan Oxford Aşı Grubu’nun Direktörü Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, milletvekillerine yaptığı sunumda Delta varyantına ilişkin verileri sundu. Prof. Dr. Pollard, Delta varyantının sürü bağışıklığı ihtimalini ortadan kaldırdığını söylerken, aşıların virüsün bulaşmasını engellemediğini savundu.

‘TAMAMEN ENGELLEYEMEYİZ’



Prof. Dr. Pollard, “Problem şu ki, karşı karşıya olduğumuz virüs kızamık değil. Eğer kızamığa karşı nüfusun yüzde 95’i aşılanmış olsaydı, virüs nüfus arasında böyle yayılamazdı. Delta varyantı aşılanmış kişiler arasında da yayılacak. Bunun anlamı henüz aşılanmamış kişiler de virüsle karşı karşıya kalacak. Bu bulaşmayı tamamen engelleyecek bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 49 DAHA DÜŞÜK İHTİMAL



Guardian’ın haberinde Prof. Dr. Pollard’ın açıklamalarının yanı sıra aşıyla ilgili Imperial College London tarafından düzenlenen bir çalışmaya da yer verildi. Söz konu çalışmaya göre tamamen aşılanmış 18-64 yaş arası kişilerin, aşı yaptırmamış kişilere göre virüse yakalanma oranı yüzde 49 daha düşük. Aynı çalışmada tamamen aşılanmış kişilerin, corona virüsü taşıyan bir kişiyle temas halinde testlerinin pozitif çıkma oranı da aşı yaptırmayan kişilere kıyasla 3 kat daha düşük ihtimal olarak gösterildi.

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