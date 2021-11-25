Interpol’ün yeni başkanı El-Raisi oldu

Interpol, insan hakları gruplarının BAE'de tutuklulara işkence edildiği şeklinde iddialarla ilgili harekete geçme konusunda başarısız olduğu suçlamalarına rağmen, dört yıllık dönem için yeni başkan olarak Ahmed Naser El-Raisi'yi seçti.

Sozcu.com.tr

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Başkanlık her ne kadar yarı zamanlı bir iş olarak, Interpol’ün günlük işleyişiyle ilgilenmese de başkan Interpol yönetim kurulunun toplantılarını yöneten kıdemli bir yetkili olarak görülüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Mayıs ayında, Raisi’nin departmanının güvenlik güçleri tarafından tutuklu kişilere işkence edildiği yönünde güvenilir suçlamalar üzerine inceleme başlatmadığını ve Raisi’nin başkan olarak seçilmesinin Interpol’ün insan haklarına olan bağlılığını şaibeli duruma getireceğini söylemişti.

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı sözcüsü Raisi’nin “polis güçleri tarafından insanlara işkence edilmesi veya kötü muamele gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu düşündüğünü” söyledi.

“POLİTİKAYA KARIŞMIYORUZ”

Raisi’nin adaylığı ve Interpol’ün seçim süreci hakkında soruları yanıtlayan Genel Sekreter Jurgen Stock Interpol’ün politikaya karışmadığını söylemişti.

Stock bu hafta yaptığı açıklamada, “Bizim ayrıca ulusal olaylarla ilgili herhangi soruşturma başlatmak gibi bir yetkimiz de yok. Bu, ulusal bağımsızlığa giriyor ve bizim uzak kalmamız gereken bir konu” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yüzlerce aktivist, akademisyen ve avukatın genellikle belirsiz ve geniş kapsamlı suçlamalar üzerine haksız yargılamalar sonrasında BAE hapishanelerine uzun süreli mahkum edildiğini öne sürdü. BAE ise bu suçlamaları yanlış ve asılsız olduklarını belirterek reddetti.

BAE Bakanlık sözcüsü “Raisi hakkında bulunulan asılsız tüm suç duyurularının reddedileceğini” söyledi. (REUTERS)

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