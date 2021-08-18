İntikamın böylesi… Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınladı, yetmedi uzaktan Alexa’ya bağlanıp taciz etti

Philippa Copleston-Warren, eski erkek arkadaşının çıplak fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı; yetmedi uzaktan eski sevgilisine ait Alexa'ya bağlanarak evin ışıklarını kapatıp söndürdü ve hatta eski partnerinin yeni sevgilisine evi terk etmesini söyledi.

SOZCU.COM.TR

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BP’de eski bir proje yöneticisi olan Copleston-Warren, sevgilisiyle ayrıldıktan sonra eski partnerinin evindeki akıllı cihazları kontrol etmek ve kız arkadaşını korkutmak için bir uygulama kullandı. Warren, evin içindeki uzak CCTV kameralarına eriştikten sonra, çifti gözetlemeye başladı. Alexa cihazını kullanarak başucu lambalarını açıp kapatan Warren, arından da eski partnerinin yeni sevgilisine evden çıkmasını söyledi.

Londra’nın batısındaki Chelsea’de yaşayan Copleston-Warren, başlangıçta suçu reddetti. Salı günü, Isleworth Kraliyet Mahkemesi’ne çıktığında ise savunmasını değiştirerek özel cinsel fotoğrafları ifşa ettiğini kabul etti.

Eski sevgilisinin çıplak fotoğrafını yayınladıktan sonra “Çıplak fotoğrafını Facebook’tan da kaldırmak isteyebilirsin” yazan bir mesaj gönderdi. Copleston-Warren resmi kaldırmayı reddetti ve hatta eski partnerinin Facebook şifresini de değiştirerek hesaba ulaşmasını engelledi.

Fotoğraf, uygunsuz olduğu bildirildikten sonra Facebook tarafından kaldırıldı.

“HESAPLARA ORTAK ERİŞİM VARDI” SAVUNMASI

Kraliyet Savcılık Servisi’nden Christian Meikle şunları söyledi: “Phillipa Copleston-Warren, mahremiyeti ciddi bir şekilde ihlal etti. Copleston-Warren, istendiğinde görüntüyü kaldırmadı ve kurbanın erişimini geciktirmek için hesabın şifresini değiştirdi. Ayrıca çıplak görüntüyü kurbanı, fotoğrafı arkadaşlarına ve iş ortaklarına göndermekle tehdit etti. İntikam amacıyla çevrimiçi olarak çıplak görüntüler yayınlamak yasa dışıdır ve suçlular adalete teslim edilecektir.”

Savunmada yer alan Jacob Bindman ise Copleston-Warren’ın Alexa cihazına ve CCTV sistemine erişim sağladığında “hackleme” olmadığını vurguladı: “Bu hesaplara ortak erişim vardı; şifreleri ve giriş bilgileri vardı, bu yüzden herhangi bir bilgisayar korsanlığı olduğunu söylemek kesinlikle yanlış” dedi.

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