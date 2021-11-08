Irak Başbakanı’na saldırıda İran şüphesi

Önceki gün Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin Bağdat’taki evine önceki gece düzenlenen drone saldırısı sonrasında dikkat çeken bir açıklama geldi…

Reuters haber ajansına konuşan Iraklı kaynaklar ve yetkililer saldırının arkasında İran’ın olduğunu öne sürdü.

İsmini açıklamadan konuşan kaynaklar, drone ve patlayıcıların İrna yapımı olduğunu söyledi. İran’la bağlantılı iki grup ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı. Tahran yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı.

Önceki gece Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin Bağdat’daki evine bomba yüklü insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlenmişti. El-Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuş ve başta Türkiye ve ABD olmak üzere birçok ülke saldırıyı kınamıştı.

ÇAVUŞOĞLU ARADI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ile Kazımi’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Açıklamada, “Telefon görüşmesinde, Kazımi'nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını hatırlatarak, başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini Kazımi'ye iletti” denildi.

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