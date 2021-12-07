Irak’ta patlama: En az 4 ölü, 20 yaralı

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde meydana gelen patlama sonucu en az dört kişi hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, polis kaynakları ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Polis, şehir merkezinde bir ana hastanenin yakınında meydana gelen patlamanın nedeni olarak motosiklete kurulan bomba düzeneğini gösterdi. Motorun patlaması sonucu, çevredeki bina ve araçlarda da hasar meydana geldiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 34'e yükseldi

İlginizi Çekebilir Komşusuna bombalı tuzak kurdu