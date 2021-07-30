İran, Türkiye’ye 1 uçak ve 4 helikopter gönderiyor

Yangınlarla mücadele için İran, 10 saniyede 40 ton su atabilen yangın söndürme uçağı ile 2 helikopteri Türkiye'ye gönderme kararı aldı.

SAYGI ÖZTÜRK

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Ciğerimizi yakan yangınlar, bir türlü önlenemezken İran, Türkiye’ye yangın söndürme uçağı ve Mİ-17 tipi 2 helikopter gönderme kararı aldı.

10 saniyede 40 ton su atabilen ILLUSION-76 uçağı bu gece ya da sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı’na inecek.

İran’ın gönderdiği uçağın ülkesinde de yangın söndürme amaçlı kullanıldığı bildirildi.

SÖZCÜ’nün görüştüğü İran makamları, uçak ve helikopterleri dost ve kardeş Türkiye’ye destek olarak gönderdiklerini belirttiler.