İran’da ölü sayısı 100 bine dayandı… 6 gün kapanma kararı geldi

İran’da artan corona virüsü vakaları nedeniyle 16 Ağustos'tan itibaren 6 gün kapanma kararı alındı. Ülkede son 24 saatte 467 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 97 bini aştı.

SOZCU.COM.TR

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İran’da corona virüsü salgınında artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Corona Virüsü ile Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6 günlük kapanma kararı alındığını duyurdu.

Seyahat yasağının devam edeceğini belirten Reisi, yasaklar nedeniyle kesilen cezaların ödenmemesi halinde cezaların artırılacağını belirtti. Reisi, “Tüm eyaletlerarası seyahat yasağı geçerliliğini koruyor. Yasağa uymayarak ceza alanların 1 ay içerisinde ödeme yapmamaları halinde cezaları 2 kat artırılacak” diye konuştu.

SON 24 SAATTE 467 CAN KAYBI



Ülke genelinde salgın nedeniyle 6 günlük kapanmaya gidileceğini belirten Reisi, “Öncelikli iş yerleri dışında tüm dükkan ve devlet dairelerinin kapalı olması kararlaştırıldı. Su ve elektrik daireleri ile acil servisler yasak kapsamı dışında” ifadelerini kullandı.

İran'da son 24 saatte 467 kişi corona virüsüne yenik düşerken, toplam ölü sayısı 97 bin 208'e yükseldi. Son 24 saatte 29 bin 700 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı da 4 milyon 389 bin 85'e ulaştı.