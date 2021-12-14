İran’dan Bennett’in BAE ziyaretine tepki: Filistinliler bunu asla unutmayacak

İsrail ve bazı Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma, tartışmaları ve Filistin davasına yönelik ihanet eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

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İsrail ve bazı Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşma sürerken, İran, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i ağırlayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sert dille eleştirdi.

BAE'yi ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olan Bennett, önceki gün Abu Dabi’de BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüşmüştü. Görüşmede gündemde İran'ın da yer aldığı aldığı bildirilmişti

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, “gayrimeşru rejim” olarak nitelediği İsrail'in başbakanını ağırlayan BAE'nin Filistinlilere ihanet ettiğini savundu.

Filistinlilerin bunu asla unutmayacağını kaydeden İranlı yetkili şöyle konuştu:

“70 yılı aşkın süredir Arap ve İslam ülkelerinde güvensizliğin, gerilimin ve savaş kışkırtıcılığının nedeni olan gayrimeşru rejimin başbakanının kabul edilmesi Filistin ve bölge halkının ve tüm özgürlük savaşçılarının tarihsel hafızasına kazınacak.”

Hatibzade, İran'ın İsrail'e yönelik her türlü normalleşme adımına karşı olduğunu, Kudüs'ün özgürlüğü için mücadelenin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

FİLİSTİN YÖNETİMİ, İSRAİL’LE NORMALLEŞMEYİ KINAMIŞTI

BAE, geçen sene İsrail'le ilişkileri normalleştirmek amacıyla ABD arabuluculuğundaki İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamıştı. BAE'nin ardından Bahreyn, Sudan ve Fas da İsrail'le normalleşme yönünde adımlar atmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, haziran ayında BAE’ye giderek ülkesinin Abu Dabi’deki büyükelçiliğinin açılışını yapmıştı.

Filistin Yönetimi ise, anlaşmaları kınayarak İsrail'le normalleşmenin Filistin davasına ihanet ve “sırtından vurmak” anlamına geldiğini belirtmişti.

Öte yandan son dönemde İran ve BAE arasındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, geçen ay BAE'ye ziyarette bulunmuş ve ikili ilişkilerde yeni sayfa açma konusunda anlaştıklarını söylemişti.

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