İran’dan gelen petrol Lübnan’da: ABD yaptırımları endişesi

Bir süredir ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da yaşanan petrol sıkıntısına çözüm Hizbullah'tan geldi. Ülkeye İran üzerinden petrol girişi sağlanmasının ardından olası ABD yaptırımları gündemde...

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Ekonomik krizin tehlikeli boyutlara ulaştığı Lübnan’da Hizbullah tarafından İran’dan getirilen yakıt, korna sesleri ve bayraklar arasında ülkeye giriş yaptı. 4 milyon litre dizel benzin taşıyan 80 tankerlik konvoy, Suriye üzerinden Lübnan’a taşındı.

Lübnan, bir süredir tarihinin en önemli ekonomik krizlerinden biriyle boğuşuyor. Ekonomik krizin tetiklediği benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar meydana geliyor.

PROPAGANDA ARACI

Buna karşın, Lübnan Hizbullahı’nın bu hamlesi önemli bir propaganda aracı olarak görülüyor. Halk ülkeye petrol girişini coşkuyla karşılarken, Lübnan’ın olası bir ABD yaptırım riskiyle karşılaşması olası bir ihtimal. Çünkü ABD, 2015 yılından beri İran’ın petrol ihracatına ambargo uyguluyor ve uymayanların da yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

Reuters’ta yer alan görüntülerde, ‘Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın kuşatmayı kırdığını’ söyleyen İngilizce pankartlar dikkat çekiyor. Diğer Hizbullah posterlerinde ise İran ve Suriye’ye teşekkür ifadeleri yer alıyor. Petrolün ülkeye girişi sırasında yapılan karşılama töreninde de havaya ateş edildiği ifade ediliyor.

‘ABD KUŞATMASINI KIRMAK İÇİN TANKER KONVOYLARI’

Reuters haber ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir kadın, konvoyun ülkeye girişi ile “ABD ve müttefiklerinin kuşatmasının kırıldığını” öne sürdü. Hizbullah’a bağlı bir televizyon kanalı olan El-Manar, Bekaa Vadisi’ndeki El-Ain kasabası yakınlarında Suriye sınırını geçen petrol kamyonlarının görüntülerini “Amerikan kuşatmasını kırmak için tanker konvoyları” başlığıyla yayınladı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ülkeye sokulan petrolün ‘ticari amaçlı’ getirilmediğini, ihtiyacı olanlara verileceğini ifade etti. Nasrallah, benzinin devlet hastanelerine, bakım evlerine, yetimhanelere ve Lübnan Kızıl Haç’ına ücretsiz verileceğini de açıkladı.

Ancak ülkede Hizbullah’a muhalefet olan isimlerden bu sevkiyata sesler yükseldi. Lübnan’ın yeni Başbakanı Necip Mikati, konvoyun ülkeye yasal olmayan şekilde girdiğini ve hükümet olarak izinlerinin alınmadığını açıkladı.

Lübnan bir süredir ekonomik krizle boğuşuyor. Lübnan’ın para birimi Lübnan Lirası, son iki yılda yüzde 90’dan fazla değer kaybetti. Ülkede benzin ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Ülke genelinde 23 saate kadar çıkabilen elektrik kesintileri yaşanıyor.

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